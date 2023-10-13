На одном из зданий Томска появился гигантский мурал

13 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Томске завершена работа над гигантским муралом, выполненным в рамках стрит-арт фестиваля «Выход в город». Изображение разместилось на стене 17-этажного дома на Иркутском тракте, 185б.

Как сообщает пресс-служба мэрии, автором иллюстрации в стиле супрематизм выступил томский художник Семен Ермаков. Мурал на Иркутском стал девятым изображением фестиваля «Выход в город» и самым большим из них. Другие граффити, объединенные общей тематикой о Сибири, можно найти на ул. Нахимова, возле томского ТЮЗа, пр. Кирова, ул. Советской, пер. Урожайном, набережной Ушайки и не только.

Фестиваль «Выход в город» проходит не только в Томске, но и в городах Асино и Колпашево. В его рамках художники из Томска, Красноярска, Омска и Новосибирска рисуют 10 муралов, объединенных темой «Сибирь — место силы».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».