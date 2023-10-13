В Томске заработал светофор на ул. Дальне-Ключевской

Накануне, 12 октября, в Томске начал работать новый светофор на пересечении улиц Дальне-Ключевской и Розы Люксембург, сообщает пресс-служба мэрии.

Объект был установлен в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и включает в себя 10 транспортных и 10 пешеходных светофоров, дополнительные секции для поворотов, речевые информаторы, светильники, а также пешеходную и автомобильную разметку.

Всего в рамках нацпроекта на ул. Дальне-Ключевская в рамках проведенного ремонта по нацпроекту появилось 38 новых транспортных светофора, 4 трамвайных и 40 пешеходных, а также 17 дополнительных секций, 28 речевых информаторов и 6 табло вызова для пешеходов.

«Светофоры синхронизированы, настроены так, чтобы участники дорожного движения находились в максимальной безопасности. Кроме того, мы учли, что нужно использовать пропускную способность улицы, люди должны быстро по утрам добираться в центр города и вечером возвращаться обратно без пробок», — рассказали в городском департаменте дорожной деятельности и благоустройства.

Напомним, всего в 2023 году в Томске в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» комплексный ремонт выполнялся на восьми участках дорог — улицы Беринга, Клюева, Дальне-Ключевской, участках улиц Красноармейской от пр. Кирова до ул. Красноармейской, 123а, Алтайской от ул. Л. Толстого до ул. Елизаровых, Киевской от пр. Фрунзе до ул. Сибирской, Высоцкого, а также участок трассы Томск — Мариинск от конца Иркутского тракта до 4,8 км.

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