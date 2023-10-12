В Томске высаживают яблони, альпийскую смородину и ели

В Томске продолжается работа по озеленению городских скверов и парков: специалисты высаживает деревья и кусты на объектах, благоустроенных в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Как уточняют в пресс-службе мэрии, на ул. Сибирская, 99 специалисты высадили живую изгородь из пузыреплодника, на ул. Сибирской, 82 яблони, такие же деревья и живую изгородь из альпийской смородины высадили в сквере 166-й Стрелковой дивизии на ул. Нахимова, 6, а в сквере Ветеранов на ул. Мюнниха, 22 помимо яблонь еще обновили газоны. В сквере на ул. Бердская, 11 специалисты обустроили живую изгородь и по просьбе жителей высадили крупномерную ель в центре.

По словам председателя комитета озеленения и природного комплекса городского департамента дорожной деятельности и благоустройства Лины Островской, комплексное благоустройство подразумевает не только укладку плитки и установку малых архитектурных форм.

— Неотъемлемой частью является озеленение. Посадка зелёных насаждений позволяет создать единый и гармоничный ландшафт территории, улучшить экологическую ситуацию в городе и просто украсить территорию. При должном озеленении парки приобретают законченный вид, людям более приятно находиться в полутени зеленых деревьев при прогулке, живые изгороди разграничивают пространства, пешеходные потоки, — рассказала Лина Островская.

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