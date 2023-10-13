«Ростелеком» в Томской области подключил к оптике еще девять деревень

13 октября 2023 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» построил волоконно-оптические линии связи в девяти населенных пунктах Томской области. Новый формат выхода в интернет теперь доступен еще для трех тысяч семей региона.

Технологические изменения коснулись жителей населенных пунктов Плотниково и Новомихайловка Томского района, Клюквинка и Сайга Верхнекетского, Парбиг, Поротниково и Большая Галка Бакчарского, Ново-Кусково Асиновского, и Беляй Первомайского районов. Теперь у селян есть возможность пользоваться интернетом по технологии пассивных оптических сетей (PON) на скорости до 200 Мбит/сек. Благодаря такому типу подключения потребитель получает качественный прямой доступ к cети без внешних помех.

Оператор заводит кабель в дом абонента и устанавливает двухдиапазонные маршрутизаторы, которые работают на частотах 2,4 и 5 ГГц по Wi-Fi. Такое оборудование отвечает возрастающим потребностям пользователей. Благодаря работе сразу двух сетей, оно обеспечивает стабильное интернет-соединение для большого количества устройств — ноутбуки, планшеты, смартфоны. Клиентам, у которых обширные жилые площади «Ростелеком» предлагает организовать в доме Mesh-систему. Она устраняет места со слабым сигналом и дает бесшовный выход в интернет на максимальной скорости в любой точке дома.

На базе оптики «Ростелекома» абоненты могут подключить себе телевидение с видеосервисом Wink, в котором доступен не только прямой эфир, но и архив теле-контента за три дня, а также более 80 000 фильмов и сериалов в Full HD.

«Как только в населенный пункт заходит оптика, жителям открывается вся линейка услуг нашей компании. Кроме базовых продуктов — интернета и телевидения — “Ростелеком” может организовать клиенту систему контроля управления доступом в жилище, умный шлагбаум или откатные ворота, которые управляются при помощи приложения на смартфоне. Мы строим современные сети связи по всей Томской области, чтобы каждый житель мог полноценно ощутить комфорт и пользу от цифровых сервисов», — прокомментировал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Подробную информацию о подключении услуг можно узнать по телефону 8 800 100 08 00 или на сайте компании.

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