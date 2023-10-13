18+
18+
РЕКЛАМА

«Ростелеком» в Томской области подключил к оптике еще девять деревень

Ростелеком, Томские новости, оптика оптоволокно интересные новости Томска быстрый скоростной широкополосный интернет «Ростелеком» в Томской области подключил к оптике еще девять деревень

«Ростелеком» построил волоконно-оптические линии связи в девяти населенных пунктах Томской области. Новый формат выхода в интернет теперь доступен еще для трех тысяч семей региона.

Технологические изменения коснулись жителей населенных пунктов Плотниково и Новомихайловка Томского района, Клюквинка и Сайга Верхнекетского, Парбиг, Поротниково и Большая Галка Бакчарского, Ново-Кусково Асиновского, и Беляй Первомайского районов. Теперь у селян есть возможность пользоваться интернетом по технологии пассивных оптических сетей (PON) на скорости до 200 Мбит/сек. Благодаря такому типу подключения потребитель получает качественный прямой доступ к cети без внешних помех.

Оператор заводит кабель в дом абонента и устанавливает двухдиапазонные маршрутизаторы, которые работают на частотах 2,4 и 5 ГГц по Wi-Fi. Такое оборудование отвечает возрастающим потребностям пользователей. Благодаря работе сразу двух сетей, оно обеспечивает стабильное интернет-соединение для большого количества устройств — ноутбуки, планшеты, смартфоны. Клиентам, у которых обширные жилые площади «Ростелеком» предлагает организовать в доме Mesh-систему. Она устраняет места со слабым сигналом и дает бесшовный выход в интернет на максимальной скорости в любой точке дома.

На базе оптики «Ростелекома» абоненты могут подключить себе телевидение с видеосервисом Wink, в котором доступен не только прямой эфир, но и архив теле-контента за три дня, а также более 80 000 фильмов и сериалов в Full HD.

«Как только в населенный пункт заходит оптика, жителям открывается вся линейка услуг нашей компании. Кроме базовых продуктов — интернета и телевидения — “Ростелеком” может организовать клиенту систему контроля управления доступом в жилище, умный шлагбаум или откатные ворота, которые управляются при помощи приложения на смартфоне. Мы строим современные сети связи по всей Томской области, чтобы каждый житель мог полноценно ощутить комфорт и пользу от цифровых сервисов», — прокомментировал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Подробную информацию о подключении услуг можно узнать по телефону 8 800 100 08 00 или на сайте компании.

Реклама. Рекламодатель: «ПАО «Ростелеком». erid: Kra23W1e5.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Шесть томских заведений попали в лонг-лист премии WHERETOEAT — Сибирь

19 сентября 2023
Томские новости

Суд отказал в банкротстве структуры австралийской Solagran после уплаты долга

27 сентября 2023
Томские новости

Безопасность — прежде всего! В Томске выбрали лучшего в Сибири специалиста по охране труда

14 сентября 2023
Томские новости

Новым начальником департамента спецпроектов Томской области назначен Андрей Мильке

22 сентября 2023
Томские новости

Ботаникум. Как узнать о жизни «красного корня» на Васюгане

27 сентября 2023
Томские новости

Томичей приглашают на круглый стол, приуроченный ко Дню памяти жертв политических репрессий

13 октября 2023
Томские новости

Железнодорожный ход может связать Ямбург, Томск и китайский Урумчи

6 октября 2023
Томские новости

Томскому ЛПК необходимо до двух лет для решения проблем с экспортом леса — вице-губернатор

25 сентября 2023
<