Томича оштрафуют за рекламу на автомобиле
21 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии
В Томске местного жителя оштрафуют за незаконную рекламу, конструкцию с которой он разместил на своём автомобиле.
Как сообщает пресс-служба мэрии, машину, рекламирующую ёмкости различного назначения и септики, на одном и том же месте неоднократно видели сотрудники администрации Кировского района. При этом, по закону использовать транспортные средства в качестве передвижных рекламных конструкций запрещено.
В итоге администрация Кировского района направила в адрес Томского УФАС обращение с указанием на признаки нарушения закона о рекламе. Уполномоченные органы уже рассматривают материалы дела.
Теперь владельца рекламного автомобиля ждет штраф.
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