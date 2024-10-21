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Томича оштрафуют за рекламу на автомобиле

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В Томске местного жителя оштрафуют за незаконную рекламу, конструкцию с которой он разместил на своём автомобиле.

Как сообщает пресс-служба мэрии, машину, рекламирующую ёмкости различного назначения и септики, на одном и том же месте неоднократно видели сотрудники администрации Кировского района. При этом, по закону использовать транспортные средства в качестве передвижных рекламных конструкций запрещено.

В итоге администрация Кировского района направила в адрес Томского УФАС обращение с указанием на признаки нарушения закона о рекламе. Уполномоченные органы уже рассматривают материалы дела.

Теперь владельца рекламного автомобиля ждет штраф.

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