Суд оштрафовал проектировщика капремонта аварийной больницы в Томске за срыв сроков

12 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Мировой судья в Томске назначил административный штраф в размере 281,1 тыс. рублей ООО «Юнипро» (Москва), которое являлось проектировщиком капремонта городской клинической больницы №3 им. Б.И. Альперовича в Томске, за срыв сроков выполнения работ, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на Томское УФАС.

Как отмечается в пресс-релизе, в июне 2022 года ОГКУ «Облстройзаказчик» и «Юнипро» заключили контракт на выполнение обмерных, обследовательских работ и разработку проектной документации для капремонта помещений поликлиники и трехэтажного перехода с подвалом здания. Все работы финансировались из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

По условиям контракта подрядчик должен был завершить проект к сентябрю 2022 года, однако, ни в установленный срок, ни полгода спустя работы не были исполнены. В связи с этим заказчик обратился с жалобой на подрядчика в Томское УФАС.

«Сотрудники управления установили, что бездействие подрядчика и затягивание выполнения работ по контракту препятствует производству дальнейших работ по капитальному ремонту, и с учетом того, что здание больницы находится в аварийном состоянии, несет угрозу жизни и здоровью населения, а также влияет на нормальный ход функционирования учреждения, что причиняет существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что помимо назначенного штрафа «Юнипро» была внесена в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и не сможет в течение двух лет принимать участие в госзакупках.

По информации на сайте госзакупок, стоимость контракта на проект капремонта городской больницы N3 составляла 5,6 млн рублей. В настоящее время исполнение контракта завершено.

«Юнипро» также являлось проектировщиком капремонта Томского фтизиопульмонологического медцентра в селе Тимирязевское. Контракт стоимостью 5,8 млн рублей был заключен в июле 2022 года и был расторгнут в марте текущего года в одностороннем порядке также из-за срыва сроков.

ООО «Юнипро», по данным ЕГРЮЛ, было зарегистрировано в Москве в 2006 году. Компания занимается выполнением проектно-изыскательских услуг. Выручка ООО по итогам 2022 года составила 743,6 млн рублей, чистая прибыль — 171,8 млн рублей.

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