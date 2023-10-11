У томского областного ДРСУ сменился директор

11 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Новым директором государственного унитарного предприятия Томской области «Областное дорожное ремонтно-строительное управление» назначен Андрей Гладких. Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 10 октября, передает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Гладких сменил на на посту руководителя областного ДРСУ Валерия Максимова, который возглавлял предприятие с июля 2018 года.

С мая 2020 года по апрель 2023 года Гладких являлся гендиректором томского ООО «Глэйд», которое занимается строительной деятельностью. Также в разные годы Гладких являлся совладельцем ООО «Каргасоксоцстрой» (занималось строительством), ООО «Лукоморье» (управление недвижимостью) и ряда других компаний.

Как пояснил «Интерфаксу» начальник облдепартамента транспорта, дорожной деятельности и связи Юрий Баев, Максимов ушел с поста директора дорожного предприятия в связи с истечением трудового контракта.

Также Баев подчеркнул, что Гладких входил в кадровый резерв Томской области, а его назначение на должность руководителя областного ДРСУ проходило через конкурсную процедуру.

ГУП ТО «Областное ДРСУ» было зарегистрировано в 2009 году. Компания является подрядчиком региональных проектов по строительству, ремонту и содержанию дорог.

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