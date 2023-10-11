В Томской области ликвидировали подпольную нарколабораторию

11 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томской области сотрудники УФСБ нашли и ликвидировали подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Силовики задержали двоих активных участников группы, у которые изъяли более полутора килограммов. В лаборатории силовики конфисковали оборудование, реактивы, прекурсоры и иные химические вещества, необходимые для синтезирования наркотиков.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере». Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства противоправной деятельности обвиняемых и их пособников. Сейчас задержанные находятся под стражей.

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