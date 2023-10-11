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Медсанчасть №1 и поликлиника №8 присоединены к томской горбольнице №3

Медицина и здоровье, Социальная сфера, Томские новости, горбольница больница медицина интересные новости Томска Медсанчасть №1 и поликлиника №8 присоединены к томской горбольнице №3

Накануне, 10 октября, в Томске медико-санитарная часть № 1 и поликлиники № 8 присоединена к городской клинической больнице № 3 им. Альперовича.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, после реорганизации бывшая поликлиника №8 преобразована в поликлиническое отделение №3, бывшая медсанчасть №1 — в поликлиническое отделение №4.

Фактически прием ранее прикрепленных к двум медучреждениям пациентов остался на прежних местах. Запись на прием к врачам осуществляется по ранее действующим телефонам.

Уточняется, что после реорганизации упрощено направление пациентов к узким специалистам и на диагностические обследования, а также у пациентов появится возможность пройти обследование в другом отделении третьей горбольницы, где для этого есть необходимое оборудование.

В новом составе к городской клинической больнице № 3 теперь прикреплено 63 тысячи томичей. Всего в учреждении будет располагаться 35 терапевтических участков.

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