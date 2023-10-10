Капремонт Коммунального моста в Томске подешевел на треть из-за исключения ряда работ

10 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Стоимость контракта на капремонт Коммунального моста через реку Томь в Томске снизилась на 356,7 млн рублей, или на 30% от первоначальной суммы контракта, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Так, сумма контракта на капремонт моста снизилась с 1,189 млрд рублей до 832,315 млн рублей.

Как пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе администрации Томска (департамент капстроительства мэрии Томска является заказчиком работ), изменение цены контракта связано с исключением вспомогательных работ, которые не подлежат выполнению. При этом о каких работах идет речь, не уточняется.

Сообщалось, что в апреле прошлого года ООО «Пик» (в настоящее время ООО «РСТ-Мост) выиграло конкурс на капитальный ремонт Коммунального моста через реку Томь. Стоимость контракта составила 1,189 млрд рублей. Ремонтные работы должны завершиться в декабре 2023 года.

Подрядчику необходимо было выполнить ремонт опор моста, заменить дорожную «одежду», осуществить ремонт дефектных участков железобетонных плит, заменить барьерные и перильные ограждения, переустроить опоры освещения и инженерные коммуникации.

В настоящее время арбитражный суд Томской области рассматривает иск департамента капстроительства администрации Томска иск о взыскании 5,8 млн рублей с генподрядчика капремонта моста — ООО «РСТ-Мост», следующее заседание состоится 12 октября. Также 9 октября суд зарегистрировал, но пока не принял к производству, иск «РСТ-Мост» к департаменту мэрии Томска, исковые требование не заявлены.

ООО «РСТ Мост», по данным ЕГРЮЛ, было зарегистрировано в 2013 году, занимается строительством мостов и тоннелей. В мае прошлого года компания сменила название, в марте текущего года предыдущий владелец компании Ирина Трибунская (владела «РСТ-Мост» с 2017 года) передала 100% УК директору ООО Екатерине Савельевой (руководит с 2020 года). В июне ООО изменило место регистрации с Иркутска на Санкт-Петербург.

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