Томская область зарезервировала землю под вторую очередь университетского кампуса

10 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Власти Томской области определили земельный участок для будущего строительства второй очереди студенческого кампуса, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на губернатор региона Владимира Мазура.

По его словам, в настоящее время Томская область завершила все этапы согласований и выходит на строительство университетского кампуса на 6 тыс. студентов.

«Темпы строительства должны быть очень высокими, в 2027 году должны завершить. Это огромный межвузовский и международный кампус, где будет проживать 6 тыс. студентов. Но я уверен, что это начало. Мы делали заявку на 10 тыс. студентов. (...) Я уверен, что будет вторая очередь, по крайней мере земельный участок с таким прицелом мы зарезервировали», — сказал Мазур во время встречи с делегацией Узбекистана.

Как сообщалось, в конце сентября Томская область и ООО «Томский студенческий кампус» подписали концессионное соглашение о строительстве студенческого кампуса близ особой экономической зоны «Томск». Начало строительства запланировано на 2024 год, завершение строительства кампуса планируется в четвертом квартале 2027 года, передача объекта под управление региона намечена на 2047 год.

Предельная стоимость строительства — 52,1 млрд рублей (определена на момент ввода объекта в эксплуатацию). При этом софинансирование из областного бюджета может составить 1,7 млрд рублей, в том числе 721 млн рублей необходимо, в том числе на технологическое присоединение к инженерным сетям. Федеральный бюджет выделит на проект 18 млрд рублей, средства концессионера — 7,6 млрд рублей, заемные средства — 25,5 млрд рублей.

В университетском кампусе предполагается разместить 6 тыс. человек. Помимо общежитий в нем разместятся спортивные объекты, общественные пространства и центры исследований и разработок крупных промышленных компаний.

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