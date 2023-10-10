Томское ТТУ купит пять низкопольных трамваев

Томское Трамвайно-троллейбусное управление разместило закупку на приобретение пяти низкопольных трамваев в лизинг.

Как уточняет пресс-служба мэрии, стоимость контракта составит более 464 млн рублей. На основании договора до конца июля в город поступят низкопольные четырехдверные трамваи вместимостью до 160 пассажиров.

Ранее заявка на участие в программе по обновлению подвижного состава общественного пассажирского транспорта, подготовленная администрацией Томска совместно с администрацией региона, была одобрена конкурсной комиссией Министерства транспорта Российской Федерации. Пять трамваев предполагается поставить в Томск в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на условиях софинансирования из городского и областного бюджетов.

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