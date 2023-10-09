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Глава томской сети частных детсадов осуждена за махинации с субсидиями

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Советский районный суд Томска признал виновной в мошенничестве учредителя и директора сети частных детсадов «Ладушки» и приговорил ее к 5 годам колонии общего режима, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на прокуратуру региона.

«Суд установил, что в декабре 2015 года предпринимательница, имея доступ к персональным данным родителей воспитанников детских садов, изготовила фиктивные договоры оказания услуг по уходу за детьми, которые направила в департамент образования Томска для получения субсидии на возмещение затрат (...) Причинен ущерб в размере более 55 млн рублей», — говорится в сообщении.

Дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

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