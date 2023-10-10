От лаборатории в детском саду к большой науке вместе с «Газпромнефть-Востоком»

10 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

В Томске начал работу проект «Умные уроки», победитель грантового конкурса «Родные города», который в регионе проводит «Газпромнефть-Восток». Он направлен на популяризацию химии среди детей, посещающих детский сад и начальную школу. Всего участниками увлекательных занятий станут 500 ребят, сообщает пресс-служба «Газпромнефть-Востока».

Главная цель проекта — заинтересовать детей, познакомить их с азами научной дисциплины, чтобы в школе химия стала понятным, а значит, и любимым предметом. Во время научных шоу ребята могут наблюдать, как создаются молнии и вихри или в считанные секунды вода превращается в лёд. Все это увлекает детей, дарит радость новых открытий и вовлекает в мир научных экспериментов и опытов.

— Химия для меня — это маленький мир чудес! Мне повезло со школьной учительницей, она делала главный акцент не на плакатах и таблицах, а на опытах, которые проводила вместе с нами. Я много работала педагогом в школе, в Томском политехническом университете, где вела курс профориентации. Сейчас у меня своя «Школа химика» и я стремлюсь преподать сложный предмет так, чтобы в старшей школе слово «химия» воспринималось как увлекательная наука. Благодарю «Газпромнефть-Восток» за то, что предприятие поддержало мой проект, направленный на образование юных томичей, — отметила автор проекта «Умные уроки» по химии в детских садах и школе» Анастасия Кузнецова.

— Дошкольный возраст — очень важный период в жизни человека, когда закладываются основы будущей личности. У наших воспитанников теперь есть уникальная возможность окунуться в практическую исследовательскую деятельность благодаря ярким познавательным научным шоу, проводимым Анастасией Кузнецовой. Лёгким движением руки всего за 15 минут детский сад превращается в настоящую лабораторию! Дети с удовольствием выполняют опыты, наблюдают за явлениями природы, учатся находить проблему и решать ее, выдвигают гипотезы и делают выводы, открывают для себя много нового, — считает заведующая детским садом № 49 Томского государственного университета Лариса Руденок.

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