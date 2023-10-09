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В Томске открыли движение по съезду с Коммунального моста

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Сегодня, 9 октября, в Томске открыли движение по съезду с Коммунального моста на Московский тракт.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, накануне подрядчик завершил все работы на этом участке, связанные с обустройством ливневой канализации, с помощью которой будет отводиться дождевая вода с моста.

Также рабочие провели обратную засыпку раскопки, асфальтирование дороги и тротуара.

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