В Томске открыли движение по съезду с Коммунального моста

9 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Сегодня, 9 октября, в Томске открыли движение по съезду с Коммунального моста на Московский тракт.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, накануне подрядчик завершил все работы на этом участке, связанные с обустройством ливневой канализации, с помощью которой будет отводиться дождевая вода с моста.

Также рабочие провели обратную засыпку раскопки, асфальтирование дороги и тротуара.

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