Сформирована рабочая группа по созданию филиала Пушкинского музея в томском Доме офицеров

9 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и администрация Томской области сформировали рабочую группу по размещению в томском Доме офицеров сибирского филиала учреждения. Об этом в своём телеграм-канале сообщил заместитель губернатора по инвестиционной политике и имущественным отношениям Василий Потёмкин.

В группу вошли руководитель Сибирского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина Наталия Почтарева, и. о. замгубернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Артем Конев, и.о. начальника департамента по культуре Лариса Важова, замгубернатора Томской области — руководитель аппарата губернатора Наталья Киселева и замгубернатора по инвестиционной политике и имущественным отношениям Василий Потёмкин.

Предполагается, что в ближайшее время начнется разработка проекта, защита которого пройдет в декабре на Днях Томской области в Совете Федерации.

«Для нас очень важна поддержка руководителя ГМИИ им. А. С. Пушкина Елизаветы Лихачёвой. В первую очередь, проявленные живой человеческий интерес и желание поддерживать проект. Мы уверены, что музей должен появиться в Томске с его университетскими традициями, студентами и архитектурой», — рассказал «Томскому Обзору» Василий Потёмкин.

Ранее сообщалось, что проектно-сметная документация для размещения Сибирского филиала Государственного музея искусств им. Пушкина в бывшем Доме офицеров (здание Общественного собрания) будет подготовлена к концу следующего года.

Напомним, об открытии в здании Общественного собрания Сибирского филиала государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина в 2020 году договорились экс-губернатор Томской области Сергей Жвачкин и экс-директор госучреждения Марина Лошак.

Здание для Общественного (Благородного) собрания было построено в Томске в 1898 — 1900-х годах по проекту архитектора Константина Лыгина на месте сгоревшего особняка известного в Сибири золотопромышленника Философа Александровича Горохова. Более полувека Дом Общественного собрания был средоточием культурной жизни города.

Во время Гражданской войны здание перешло военному госпиталю, а впоследствии стало известно как Дом офицеров, где в годы Великой Отечественной войны размещались Вечерний университет, Школа жен офицеров, драматический кружок, кружок баянистов и стрелковая женская команда. Здесь же позже работали большой городской театр, кинотеатр, шахматная школа имени Петра Измаилова и Центр научно-технической информации по вопросам использования атомной энергии Сибирского химического комбината.

В течение нескольких лет здание пустовало, ремонтные работы не проводились. В 2011 году Минобороны передало здание в муниципальною собственность Томска, через год оно перешло к области.

ГМИИ им. А.С. Пушкина — музейный комплекс, обладающий одним из крупнейших в России художественных собраний зарубежного искусства. Сегодня в его коллекции находится около 700 тысяч произведений разных эпох, начиная с Древнего Египта и античной Греции и заканчивая началом XXI века. К исключительным собраниям Музея можно отнести коллекцию французского искусства XIX–XX веков, являющуюся одной из самых известных в мире.

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