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Две иномарки столкнулись на трассе под Томском

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Сегодня утром, 9 октября, на трассе Новомихайловка-Александровское-Итатка столкнулись Livan и Toyota, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 7.43 на 8 километре автодороги. По предварительным данным, 44-летняя женщина водитель Livan при выезде с прилегающей территории не пропустила двигавшуюся по главной дороге Toyota.

В результате происшествия водители автомобилей доставлены для осмотра в медицинское учреждение.

Очевидцев происшествия просят обращаться в отделение ГИБДД ОМВД России по Томскому району по тел. 8 (38-22) 79-52-54 или обращаться лично по адресу: г.Томск, ул. Иркутский тракт, 198/1, каб 103.

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