В томском ботсаду появился розарий в версальском стиле с солнечными часами

9 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Сибирском ботаническом саду Томского государственного университета появился розарий в классическом версальском стиле. В нем посетители смогут увидеть более полусотни сортов роз, солнечные часы, живописные лавочки-перголы, фотозону и другие декоративные элементы.

Как сообщает пресс-служба университета, новое пространство Ботанический сад и Фонд управления целевым капиталом (Эндаумент-фонд) ТГУ подарили вузу на 145-летие. Стоимость проекта составила 400 тысяч рублей.

Фото: Серафима Кузина

Розарий огражден от основной экспозиции сада живой изгородью из кизильника. Пространство включает 210 кустов роз, поделенных по цвету на четыре зоны — белую, красную, розовую и желто-оранжевую. Всего высажено 56 видов: среди них — чайно-гибридные, английские и розы флорибунда. Взяты они из коллекции Сибирского ботанического сада, питомников Томской области, Центрального сибирского ботанического сада в Новосибирске, несколько сортов «переехали» из университетского розария, созданного к предыдущему юбилею ТГУ.

Фото: Серафима Кузина

В центре экспозиции находится малая скульптурная форма с солнечными часами в виде поилки для птиц. Тень, отбрасываемая хвостиком птицы, выполняет роль большой стрелки. Уточняется, что в летнее время показания часов являются наиболее точными.

Солнечные часы в виде поилки для птиц Фото: Серафима Кузина

Отмечается, что обустройство розария заняло четыре месяца. Для оформления участка было использовано 13 тонн плитки, более 80 кубометров песка, щебня и плодородного грунта. В работе приняли участие сотрудники ботсада, студенты Биологического института ТГУ, Томского лесотехнического техникума и волонтеры.

Фото: Серафима Кузина

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