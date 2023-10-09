18+
18+
РЕКЛАМА

В томском ботсаду появился розарий в версальском стиле с солнечными часами

Красота, ТГУ, Томские новости, томск ботсад цветы места отдыха природ красиво тгу интересное университеская роща центр города розы В томском ботсаду появился розарий в версальском стиле с солнечными часами

В Сибирском ботаническом саду Томского государственного университета появился розарий в классическом версальском стиле. В нем посетители смогут увидеть более полусотни сортов роз, солнечные часы, живописные лавочки-перголы, фотозону и другие декоративные элементы.

Как сообщает пресс-служба университета, новое пространство Ботанический сад и Фонд управления целевым капиталом (Эндаумент-фонд) ТГУ подарили вузу на 145-летие. Стоимость проекта составила 400 тысяч рублей.

Фото: Серафима Кузина

Розарий огражден от основной экспозиции сада живой изгородью из кизильника. Пространство включает 210 кустов роз, поделенных по цвету на четыре зоны — белую, красную, розовую и желто-оранжевую. Всего высажено 56 видов: среди них — чайно-гибридные, английские и розы флорибунда. Взяты они из коллекции Сибирского ботанического сада, питомников Томской области, Центрального сибирского ботанического сада в Новосибирске, несколько сортов «переехали» из университетского розария, созданного к предыдущему юбилею ТГУ.

Фото: Серафима Кузина

В центре экспозиции находится малая скульптурная форма с солнечными часами в виде поилки для птиц. Тень, отбрасываемая хвостиком птицы, выполняет роль большой стрелки. Уточняется, что в летнее время показания часов являются наиболее точными.

Солнечные часы в виде поилки для птиц
Фото: Серафима Кузина

Отмечается, что обустройство розария заняло четыре месяца. Для оформления участка было использовано 13 тонн плитки, более 80 кубометров песка, щебня и плодородного грунта. В работе приняли участие сотрудники ботсада, студенты Биологического института ТГУ, Томского лесотехнического техникума и волонтеры.

Фото: Серафима Кузина

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томский спортсмен взял «серебро» чемпионата России по скайранингу

4 октября 2023
Томские новости

Томичей приглашают на концерт «Необардов»

3 октября 2023
Томские новости

Две иномарки столкнулись на трассе под Томском

9 октября 2023
Томские новости

Ботаникум. Почему рогатик меняет цвет?

25 сентября 2023
Томские новости

Томские ученые смогли использовать помело для создания тугоплавкой керамики

9 октября 2023
Томские новости

Томичей приглашают на фестиваль сибирской кухни «Томская кулебяка»

21 сентября 2023
Томские новости

К воскресенью в Томске откроют съезд с Коммунального моста на Московский тракт

27 сентября 2023
Томские новости

В Томске демонтировали некогда самый мощный в СССР кольцевой ускоритель

13 сентября 2023
Томские новости

В Томске задержали подростка, пытавшегося поджечь железнодорожное оборудование

22 сентября 2023
<