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Томские ученые смогли использовать помело для создания тугоплавкой керамики

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Ученые Томского политеха создали керамику из углерода, полученного из цедры помело. Материал обладает уникальной структурой и повторяет морфологию растения. Его можно использовать как фильтр для улавливания углекислого газа, сообщает пресс-служба вуза.

«Углерод, полученный из растительного сырья, обладает уникальными свойствами за счет наличия у каждого растения собственной структуры, — отмечает доцент Научно-образовательного центра И.Н. Бутакова ТПУ Кирилл Ларионов. — Мы провели исследования полученного углерода и выявили, что из всех используемых нами растительных отходов углерод из цедры помело обладает отличными свойствами для получения тугоплавкой керамики».

Углеродный порошок цедры помело ученые смешали с порошком титана и подвергли плазменному синтезу на электродуговом реакторе. Полученный карбид титана исследовали методами рентгеновской дифрактометрии, электронной микроскопии, дифференциально-термического анализа.

«Характеристики карбида сравнимы, а в некоторых случаях даже превосходят характеристики порошка карбида титана, полученного с помощью технического углерода. Его главные преимущества в дешевизне и большей удельной площади поверхности, то есть он лучше реагирует с металлом», — добавляет один из авторов проекта, инженер лаборатории перспективных материалов энергетической отрасли Арина Свинухова.

Порошок карбида титана политехники спекли методом искрового плазменного спекания и получили образец керамики. Она обладает высокими механическими свойствами и, по словам ученых, может использоваться для изготовления фильтров, улавливающих СО2.

Ученые планируют продолжить работы по синтезированию карбидов титана с применением других видов биоуглерода и изготавливать на его основе керамику для сравнения ее свойств с аналогичными образцами.

Исследования проводились при поддержке программы «Приоритет 2030».

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