В Томске появился «Последний адрес» учителя Сергея Тютрюмова

9 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В минувшее воскресенье, 8 октября, в Томске был установлен мемориальный знак проекта «Последний адрес» с именем репрессированного учителя истории и инженера-технолога Сергея Тютрюмова.

Как сообщают представители мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД», табличку разместили на фасаде дома по ул. Герцена, 33. Именно здесь в квартире № 2 жил учитель со своей семьей.

В церемонии приняли участие внучка Сергея Тютрюмова вместе с семьей. Она же стала заявительницей таблички.





Установка памятных знаков «Последний адрес» производится по конкретной инициативе какого-то человека. Это может быть родственник, друг — но обязательно живой человек, подавший заявку на его размещение. Подробнее о В рамках проекта «Последний адрес» на домах жертв политических репрессий 1930-х годов устанавливают мемориальные таблички. В октябре 2016 года Томск стал 22-м городом России, где появились эти памятные знаки.Установка памятных знаков «Последний адрес» производится по конкретной инициативе какого-то человека. Это может быть родственник, друг — но обязательно живой человек, подавший заявку на его размещение. Подробнее о проекте читайте в нашем материале.

— Для нашей семьи очень важно, чтобы о нашем дедушке сохранилась память, особенно для моей мамы. Она специально, после окончания Московского института взяла распределение в Томск, чтобы найти сведения, разыскать захоронение отца, которого она никогда не видела и добиться его реабилитации. В Томске она работала в типографии инженером-технологом. Позже мама выяснила, что типография находится в бывшем здании НКВД, где приводили смертный приговор в исполнение, — приводят слова внучки Тютрюмова в мемориальном музее.

О деле Сергея Тютрюмова подробно написано на сайте «Последнего адреса». Его арестовали 18 февраля 1938 года по делу о так называемой кадетско-монархической, повстанческой организации «Союз спасения России». Вместе с Тютрюмовым по нему проходили еще 1035 человек, из них 928 человек было расстреляно. Среди «фигурантов» дела был и поэт Николай Клюев, табличка ему установлена в Томске октябре 2016 года.

По версии следствия, «Союз спасения России» якобы была создана в 1933 году бывшим князем Волконским по заданию белогвардейских зарубежных организаций «Союз братства русской правды» и «Российский общевоинский союз» и должна была «поднять вооруженное восстание и добиться свержения Советской власти». Сергей Тютрюмов был расстрелян 7 марта 1938 года. Реабилитировали его только 9 февраля 1956-го.

Василий Ханевич, старший научный сотрудник, сооснователь Мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД» Фото: Серафима Кузина

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».