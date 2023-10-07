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Томичей приглашают на последнюю в этом сезоне ярмарку-раздачу котиков под открытым небом

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В воскресенье, 8 октября, в Томском областном краеведческом музее состоится очередная благотворительная ярмарка-раздача животных, организованная приютом «Мягкие лапки». Томичи смогут выбрать себе котят, стерилизованных взрослых котов и кошек.

Гости мероприятия смогут посетить музейную экспозицию «Природный мир Томской области», поучаствовать в мастер-классах по рисованию тушью, созданию осенних масок и ковриков из пряжи.

Кроме того, перед посетителями выступит руководитель благотворительного фонда «Ирма» Ирина Волкова, которая расскажет о важности стерилизации животных. Все, взявшие питомца, смогут получить консультацию ветеринарного врача по кормлению и уходу за питомцем.

Организаторы уточняют, что в рамках ярмарки будет работать гаражная распродажа, где можно будет купить вещи, аксессуары, картины, книги и комнатные растения. Средства от продажи пойдут на корм и лекарства подопечным приюта. Все желающие также могут принести питание и подарки питомцам. Гости мероприятия получат купоны на скидку в зоомагазин.

Посетители, желающие забрать животное, должны принести с собой паспорт и переноску. Организаторы оформят договор. Все новые хозяева получат сертификаты на льготную стерилизацию.

«Приветствуются подарки, корм, вкусняшки для наших подопечных. Так как пушистиков становится все больше и больше в связи тем, что люди оставляют их на улице будем очень рады лоткам, желательно новым. Подобранный питомец должен пройти двухнедельный карантин, в связи с этим, очень нуждаемся в клетках № 2,3,4,5 для животных, переноски тоже нужны возить подопечных ветклинику», — отмечают организаторы.

Ярмарка будет работать с 11.00 до 18.00 по адресу: пр. Ленина, 75, главный вход.

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