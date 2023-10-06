Железнодорожный ход может связать Ямбург, Томск и китайский Урумчи

6 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян, из архива издания

Строительство Северо-Сибирской железной дороги позволит перераспределить нагрузку на Восточном полигоне, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на помощника президента РФ Игоря Левитина.

«У нас выстраивается Северный морской путь (СМП), уже ледоколов не хватает — мы сегодня перевозим 35 млн тонн, а задача стоит — 80 млн тонн, и мы видим, что очень дорого нам стоит прибавка 1 млн тонн на Восточном полигоне, — сообщил Левитин. — Речь идет о том, чтобы выводить железнодорожные пути, подводить их к Северному морскому пути».

По его словам, исследования, которые проведет Российская академия наук, должны выявить дополнительную грузовую базу для этой дороги. «Чтобы связать Транссибирскую магистраль с Северным морским путем», — резюмировал он.

В свою очередь замгубернатора Кемеровской области по топливно-энергетическому комплексу, транспорту и экологии Андрей Панов 6 октября написал в своём телеграм-канале о трассировке желдороги от порта Ямбург до города Урумчи в Китае через Томск и Кемерово.

«Строительство железнодорожного хода от порта Ямбург до города Урумчи через Томск и Кемерово образует пересечение транспортных потоков, так называемый „железнодорожный крест“. Это позволит использовать российскую территорию как уникальный ресурс между Восточной Азией и Европой, а комбинированный сухопутный и морской маршрут сократит время пути. Плюс транспортный коридор через территорию Западной Сибири в Китай имеет важное конкурентное преимущество: позволяет организовать движение напрямую, не пересекая границы соседних государств Монголии и Казахстана», — написал Панов.

Как сообщалось, идея строительства трансграничного ж/д коридора через Урумчи обсуждалась в ходе Красноярского экономического форума весной 2023 года. Так, представители Кузбасса заявляли о перспективности создания железнодорожного трансграничного коридора через Таштагол (самая южная станция Западно-Сибирской желдороги в Кузбассе — прим. ред.) до города Урумчи в Китае. В июне первый заместитель губернатора — председатель правительства Кузбасса Илья Середюк сообщил, что Китай предлагает построить трансграничный ж/д коридор из кузбасского Таштагола до Урумчи (КНР) на условиях концессии.

В свою очередь республика Тува совместно с Хакасией и Красноярским краем прорабатывает перспективный трансграничный маршрут в Урумчи со стороны южного хода Транссиба через Кызыл. «Ранее был разработан проект ветки, соединяющей Кызыл и Курагино, но сейчас мы видим продолжение этой линии как транзитной, через Кызыл и Хандагайты в Западную Монголию и далее в Синьцзян-Уйгурский автономный район», — сообщил «Интерфаксу» на полях Красноярского экономического форума весной 2023 года глава республики Тува Владислав Ховалыг.

«Техническое задание на разработку ТЭО железнодорожного коридора готово, сейчас мы составляем пул заинтересованных инвесторов, готовых профинансировать разработку ТЭО. Но уже сейчас мы понимаем, что наш маршрут позволит не только разгрузить Транссиб, но и сформировать совершенно новые направления грузопотоков, например, через Лесосибирский порт и далее на Северный морской путь», — подчеркнул глава Тувы.

Сообщалось также, что 5 октября президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с властями Кузбасса, ОАО «Российские железные дороги» и Российской академией наук до 1 марта 2024 года рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали.

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