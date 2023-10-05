Томичей приглашают на бесплатную лекцию о забавных и жутких результатах эволюции

5 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: ИЦАЭ Томска

В среду, 11 октября, в Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ) Томска выступит биолог, палеореконструктор, младший научный сотрудник Института биофизики ФИЦ КНЦ СО РАН Яков Колесников. Он прочтет бесплатную лекцию на тему «Монстры эволюции: самые странные животные, живущие на нашей планете».

Как сообщают организаторы, ученый расскажет о том, какие самые странные, жуткие и даже забавные создания породила путём многих случайностей эволюция на нашей планете. Слушатели узнают, чем обоснован внешний вид «монстров эволюции», как в настоящее время живут эти создания на Земле и какую роль они играют в природе.

На мероприятии можно будет рассмотреть несколько экспонатов окаменелостей и палеореконструкций, которые Яков Колесников привезёт с собой.

Лекция стартует в 19.00 по адресу: пл. Ленина, 8, вход с торца, второй этаж. Вход свободный по предварительной регистрации.

Мероприятие пройдет в рамках проекта «Энергия науки» — это традиционный формат мероприятий сети ИЦАЭ. Известные учёные и популяризаторы науки читают открытые лекции для всех желающих.

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