Томские ученые зарегистрировали ПО для планирования гамма-нейтронной терапии опухолей

Томский Обзор / Фото: 5 октября 2023 // Фото: news.tpu.ru

Разработанное учеными Томского политеха и НИИ онкологии Томского НИМЦ программное обеспечение для планирования гамма-нейтронной терапии злокачественных опухолей получило регистрацию интеллектуальной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ТПУ.

Приложение позволяет медицинским физикам более точно рассчитать значения дозовой нагрузки при планировании лечения на циклотроне У-120, оптимизировать распределение дозы в тканях и органах, а также позволяет радиологам оценить возможные риски и побочные эффекты для пациента. Для этого в него предварительно заносятся количество сеансов, полей облучения, однократная доза за фракцию, характеристики дозного поля нейтронов, углы падения пучков, координаты точек входа пучка.

«Получаемые с помощью компьютерной программы данные о распределении поглощенной и изоэффективной дозах дают возможность более точно анализировать зависимость между разнообразными характеристиками дозного поля и результатами нейтронной терапии. При помощи приложения можно не только рассчитать, какой дозой будет облучена опухоль, но и какую нагрузку получают поверхность кожи пациента и критические органы — здоровые ткани и клетки. Таким образом, компьютерное моделирование дозных полей дает возможность не только оптимизировать процесс лечения, но и минимизировать риски осложнений и ухудшения качества жизни для пациента. Мы разработали и зарегистрировали первое в стране специализированное программное обеспечение», — рассказывает инженер Технологического референсного центра ионизирующего излучения в радиобиологии, лучевой терапии и ядерной медицине Екатерина Селихова.

ПО является универсальным и может использоваться любыми медицинскими учреждениями, которые проводят нейтронную терапию.

В планах политехников — модернизация приложения. А именно, создание удобного интерфейса, возможность реконструкции объемного вида анатомических структур пациента в 3D-формате, добавление новых функций для более точного планирования дозовых нагрузок и оценки дозиметрического плана.

Разработка реализована при поддержке программы Минобрнауки «Приоритет 2030».

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