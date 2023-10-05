В Томске установили мемориальную доску писателю Вячеславу Шишкову
Во вторник, 3 октября, в Томске открыли мемориальную доску писателю Вячеславу Шишкову. Она расположилась на здании по ул. Карла Маркса, 2. Ранее здесь находилось Управление Округа путей сообщения по рекам Западной Сибири, куда в 1894 году на службу в должности техника прибыл будущий автор «Угрюм-реки».
Установка памятной доски была приурочена к 150-летию со дня рождения Вячеслава Шишкова. В мероприятии приняли участие руководитель городского Совета ветеранов Николай Мозель, представители Союза писателей, заместитель мэра Томска по социальной политики Константин Чубенко, ученики Техникума речного транспорта.
Подробнее о Вячеславе Шишкове читайте в нашей подборке «Пять вещей, которые стоит узнать о главном сибирском писателе».
Фото: Серафима Кузина
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