В Томске установили мемориальную доску писателю Вячеславу Шишкову

5 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Во вторник, 3 октября, в Томске открыли мемориальную доску писателю Вячеславу Шишкову. Она расположилась на здании по ул. Карла Маркса, 2. Ранее здесь находилось Управление Округа путей сообщения по рекам Западной Сибири, куда в 1894 году на службу в должности техника прибыл будущий автор «Угрюм-реки».

Установка памятной доски была приурочена к 150-летию со дня рождения Вячеслава Шишкова. В мероприятии приняли участие руководитель городского Совета ветеранов Николай Мозель, представители Союза писателей, заместитель мэра Томска по социальной политики Константин Чубенко, ученики Техникума речного транспорта.

Подробнее о Вячеславе Шишкове читайте в нашей подборке «Пять вещей, которые стоит узнать о главном сибирском писателе».

Фото: Серафима Кузина

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