Томичей приглашают на вечер памяти «Последние адреса Тютрюмовых»

5 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: музей «Следственная тюрьма НКВД»

В воскресенье, 8 октября, в томском музее «Следственная тюрьма НКВД» пройдет вечер памяти «Последние адреса Тютрюмовых», сообщают организаторы.

Мероприятие будет посвящено судьбам репрессированным в 1937 году педагогу Томского музыкального училища Ф. Н. Тютрюмовой и учителю школы № 2 г. Томска С. П. Тютрюмову.

Гостей вечера ждут выступление директора Томского музыкального колледжа им. Э. Денисова, рассказ о судьбе Сергея Порфирьевича Тютрюмова, встреча с его родственниками и концерт памяти.

Концерт пройдет в выставочном зале музея «Следственная тюрьма НКВД» по адресу пр. Ленина, 44. Начало в 16.00. Вход свободный, по предварительной регистрации.

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