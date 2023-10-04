Томский спортсмен взял «серебро» чемпионата России по скайранингу

Томский Обзор / Фото: 4 октября 2023 // Фото: tomsk.gov.ru

Томский спортсмен Дмитрий Попов стал вторым на прошедшем в Республике Башкортостан сверхмарафоне на гору Иремель, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Турнир проходил в рамках чемпионата России по альпинизму в дисциплине «скайраннинг — марафон». В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из 10 регионов страны.

Длина трассы составила 44 км, набор высоты — более 1000 м. По итогам забега Дмитрий Попов, представляющий Томскую область, стал обладателем серебряной медали.

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