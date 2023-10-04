В Томске открыли выставку марок ко Дню защиты животных

4 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: УФПС по Томской области

В Томском областном художественном музее открылась тематическая выставка марок, выпущенных с 1957 года. Она приурочена к Всемирному дню защиты животных, сообщает пресс-служба УФПС по Томской области.

В её основу экспозиции легли личные коллекции сотрудников почты. Ядром стали марки, пропагандирующие гуманное отношение к животным.

«Например, на рубеже 1950-1960-х годов почтовые марки призывали охранять лесных и морских живых существ, в 1960-1980-х — популяризировали защиту животных советских заповедников и зоопарков. В конце прошлого столетия главной темой марок также стала защита белого медведя и в целом сохранение животных из Красной книги. В эпоху современной России марки освещают проблему исчезновения конкретных видов животных», — говорится в сообщении.

В экспозиции томичи могут увидеть и зарубежные марки, выпущенные в Австрии, Португалии, Германии, странах Африки. Среди представленных экспонатов — «Носорог», «Жираф», «Рысь», «Кит», «Гепард» и т.д.

«Мы постарались собрать максимально полную коллекцию марок, выпущенных с 1957 г. Посетители выставки увидят не только, как и каких животных изображали на филателистической продукции в разные годы, но и смогут бросить ретроспективный взгляд на развитие самой проблемы защиты животных», — рассказывает ведущий филателист региона, сотрудник УФПС Томской области Владимир Вахтин.

Увидеть марки можно до 16 октября с 10.00 до 18.00 в здании Томского областного художественного музея по адресу пер. Нахановича, 3.

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