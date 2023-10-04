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В Томске отметят День основания города

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В субботу, 7 октября, на площади Ново-Соборной пройдет празднование Дня основания Томска. Мероприятие стартуют в 12.00.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, в этот день для гостей праздника будут работать спортивные и интерактивные развлекательные площадки, а также фуд-корт.

В рамках праздничной программы состоятся выступления творческих коллективов, культурных национальных автономий и представителей томских вузов. Завершится праздник вечерним концертом с участием дэнс-команды ЮДИ, томской кавер-группы и диджея.

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