Стартап-студия томских вузов получит еще более 110 млн рублей на развитие

Томский Обзор / Фото: 3 октября 2023 // Фото: news.tpu.ru

Стартап-студия вузов Томска получит еще 100 млн рублей в рамках проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», а также больше 10 миллионов от партнеров и учредителей студии — вузов Большого университета города и стартап-студии «Открытие инновации».

Как сообщает пресс-служба ТПУ, средства будут направлены на развитие текущих и запуск новых стартапов, а также поддержку деятельности самой стартап-студии.

В настоящее время в студии запущены 15 стартапов (полноценных юридических лиц), в области биотехнологий, фармацевтики, новых материалов, ИТ, беспилотных технологий. В их развитие было проинвестировано 17 миллионов рублей. Руководителями компаний и сотрудниками стартапов являются студенты и научные сотрудники Большого университета Томска, которые в реальных условиях рыночной экономики строят и развивают технологические стартапы.

«Меньше чем за год Стартап-студия запустила 15 новых компаний, средний возраст директоров таких стартап-проектов 21 год. Они позволили создать 25 новых рабочих места для студентов. Сейчас под патронажем студии работает 50 студентов-стартаперов. Эти сравнительно небольшие цифры уже позволяют нам сказать о работоспособности созданной системы сопровождения студенческих стартап-проектов. Наша задача — выйти на масштабирование результатов и привлечение большего количества молодых ребят в предпринимательское сообщество», — отмечает генеральный директор Стартап-студии университетов Томска Ирина Халецкая.

Студентами, работающими в системе стартап-студии, уже запущено три опытно-промышленных испытания на площадках крупных компаний-партнеров в Томской области, ведутся доклинические испытания гемостатического препарата, а также разработки биопрепаратов и программного обеспечения.

Напомним, учредителями стартап-студии являются Фонд инфраструктурных и образовательных программ, стартап-студия «Открытые инновации» и три вуза — участника проекта «Большой университет Томска». Это Томский политехнический университет, Томский государственный университет и Томский университет систем управления и радиоэлектроники. Куратор проекта — Томский политех. Задача студии — вывод на рынок новых технологических компаний, зародившихся в университетах. Ее фокусом станет рынок B2B.

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