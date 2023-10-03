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Сегодня в Томске начал курсировать арт-трамвай с изображением Томы, Ушая и скачущих лошадей

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С сегодняшнего дня в Томске начал курсировать обновленный трамвай, расписанный студентами Института искусства и культуры ТГУ в рамках проекта «Второе депо». Молодые художники изобразили на нем легенду о Томе и Ушае, а также символ города — скачущих лошадей. Свою работу они представили в Трамвайно-троллейбусном управление (ТТУ) вчера, 2 октября.

«Мы разработали около 30 эскизов. Чего у нас только не было! — рассказывает одна из участниц проекта Полина Морозова. — В итоге мы создали эскиз, который связан с символами Томска. На одной стороне изображены лошадки — они есть на нашем гербе. А на второй — легенда о Томе и Ушае. Так мы вписали настоящее и прошлое Томска и все это объединили волной».

Фото: Серафима Кузина

Кроме Полины, в оформлении арт-трамвая принимали участие Виктория Веселовская, Елизавета Чайкова, Анастасия Шерстнева, Дмитрий Белоногов, Александра Сизова, Ирина Казанцева, Дарья Чирова, Дарья Киселева, Мария Маковенко и Полина Кондратович — студенты 1-3 и 6 курсов ИИК ТГУ.

Участники проекта
Фото: Серафима Кузина

По словам художников, вся работа по нанесению рисунка заняла неделю. За это время они разрисовали 15-метровый трамвай с обеих сторон. Каждый день, кроме субботы и воскресенья, на объекте работало по 6-8 человек. Как отмечает Полина Морозова, они использовали баллончики с краской и трафареты из пэта, картона и бумаги:

«Пробовали все подряд, нащупывали материалы. Помимо того, что мы рисовали, мы еще и подготавливали поверхность — обезжиривали ее, мыли и грунтовали. Все это у нас заняло целый день», — добавляет Полина. — Работа проходила тяжело. Естественно, это было не так, что ты пришел сказал и все решилось. Казалось, что это не выполнимо. Но в итоге он (трамвай) стоит здесь, я на него смотрю и думаю: мы это сделали!»

Полина Морозова
Фото: Серафима Кузина

Получившаяся работа — это полностью идея самих студентов, а не учебный проект. Весной 2023 года они обратились с предложением раскрасить один из трамваев к генеральному директору ТТУ Петру Максимову. Инициативу студентов в управлении поддержали, а департамент городского хозяйства согласовал проект.

«У нас были споры, поиск взаимопонимания после первых эскизов, — рассказывает генеральный директор ТТУ Петр Максимов. — Мы все обсуждали, что-то переделывали. Я не художник, я инженер, но как инженер я смотрел, как можно сбалансировать рисунок по всему салону и кузову, соблюдая пропорции. Дальше мы согласовали эскиз с департаментом городского хозяйства. Никакой цензуры не было. Опирались только на чувство „красиво-некрасиво“. Я сам живу в Томске и пользуюсь нашим транспортом, а поэтому хочется, чтобы в городе было красиво».

Петр Максимов
Фото: Серафима Кузина

Средства на материалы выделил вуз — в ТГУ поддержали инициативу студентов.

Дмитрий Галкин
Фото: Серафима Кузина

По мнению директора ТТУ Петра Максимова, сотрудничество стоит продолжить, чтобы реализовать новые проекты по оформлению трамваев. В следующем году предприятие отметит 75-летие работы. В связи с этим планируется обновление пространства вокруг ТТУ — в этом проекте студентов также приглашают к участию.

Фото: Серафима Кузина

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