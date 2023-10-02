В Томске капитально отремонтируют здание областного суда
В Томске проведут капитальный ремонт здания областного суда по пер. Макушина, 8. Соответствующая закупка опубликована на RosTender.info.
В документации говорится, что научно-проектная документация должна быть готова 10 декабря 2024 года. В ней будут даны указания и рекомендации для капитального ремонта фасадов, помещений и инженерных систем.
Прием заявок на участие открыт до 10 октября. Начальная цена государственного контракта составляет 3,8 млн рублей.
Здание Окружного суда было построен в 1904 году. Автором проекта выступил Константин Лыгин. Фасады были выполнены из красного кирпича, обработанный «фигурный» кирпич и песчаник использовались для внешнего декора.
В разные годы здесь размещались Томская губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, Сибирский техникум цветных металлов и золота, сортировочный эвакогоспиталь, цеха московского завода «Москабель», электромеханический техникум. А с 1999 года и по сей день располагается Томский областной суд.
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