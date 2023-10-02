Начальником департамента по развитию села Томской области назначена Евгения Булкина

Томский Обзор / Фото: 2 октября 2023 // Фото: tomsk.gov.ru

Начальником областного департамента по социально-экономическому развитию села назначена Евгения Булкина, которая более четырех лет исполняла обязанности руководителя ведомства, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Евгения Анатольевна Булкина родилась в Каргасокском районе. В 2002 году окончила Томский государственный университет по специальности «Финансы и кредит», в 2005 году — по специальности «Юриспруденция». В 2017 году получила диплом ТГУ о профессиональной переподготовке в сфере «Менеджмент в агробизнесе» и диплом международной ассоциации AgriMBA в области агробизнеса и коммерции.

Трудовую деятельность Евгения Булкина начала в муниципалитетах — в администрациях Каргасокского и Томского района. Затем работала в региональном департаменте экономики и комитете по лицензированию Томской области.

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