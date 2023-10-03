Томичей приглашают на концерт «Необардов»

Томский Обзор / Фото: 3 октября 2023 // Фото: jazzcafe.tomsk.ru

В следующую субботу, 14 октября, в Томске выступят лауреаты премии имени Василия Аксенова, обладатели премий «Золотой Граммофон» и «Чартова Дюжина», звезды шоу «Главная Сцена» и Грушинского фестиваля — музыкально-поэтическое трио «Необарды». Концерт состоится в джаз-клубе Underground.

Как уточняют организаторы, на этот раз гостей мероприятия ждет камерная и лирическая программа «С чего ты взял?».

«Конечно, авторы-исполнители Ромарио, Павел Пиковский и Василий Уриевский хороши каждый сольно, но в формате трио их программа превращается в настоящий мини-фестиваль авторской песни с элементами стендапа, поэтического шоу и хорового пения всем залом», — говорится в сообщении.

Компанию «Необардам» составит приглашенный музыкант, московский театральный композитор и саунд-продюсер Колямба.

«Концерт проходит в рамках возобновляемой нами рубрики „Underground вне формата“, в которой мы предоставляем концертную площадку поэтам, писателям и исполнителям не джазового формата. По музыкальной стилистике „Необарды“ от нас далеки, но по духу близки», — рассказал основатель джаз-клуба Олег Усенко.

Мероприятие стартует в 19.00 по адресу ул. К. Маркса, 23а. Стоимость билетов: 1 700 — 2 300 рублей. Приобрести их можно здесь.

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