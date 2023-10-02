В Томске открылся банковский офис с примерочными и «умным» домом

2 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: ПАО "Сбербанк"

Сбер открыл офис нового формата в Томске на переулке Островского, 4. Здесь, помимо традиционных услуг, доступны сервисы и продукты компаний-партнеров.

Как уточняют в пресс-службе Сбера, клиенты банка могут протестировать и приобрести «умные устройства» из линейки SberDevices, а также отправить, получить и примерить заказы из СберЛогистики и МегаМаркета.

В новом офисе обустроена игровая зона для детей, а комфорт поддерживается с помощью системы «Умный дом», которая автоматически регулирует уровень влажности, температуру, вентиляцию и яркость света. Скоро интерьер дополнится точкой с кофе для всех желающих.

«Сейчас офисы Сбера — больше, чем места, где можно получить необходимые банковские услуги. Мы конструируем абсолютно новые мультиформатные пространства. Здесь можно не только снять наличные, открыть вклад или взять кредит, но и приобрести технологические новинки, решить повседневные задачи и зарядить телефон», -- отметил управляющий Томским отделением Сбербанка Игорь Чепеньков.

До конца года Сбер модернизирует ещё 2 офиса в г. Томск и г. Северск. Второй офис нового формата откроется в областном центре уже в декабре по адресу Лазо, 3б.

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