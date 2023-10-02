В Томске откроется выставка первой в Сибири женщины профессора-гидрогеолога

Томский Обзор / Фото: 2 октября 2023 // Фото: news.tpu.ru

Завтра, 3 октября, в выставочном зале Музея истории Томского политехнического университета откроется экспозиция «Первая за 100 лет!». Она приурочена к вековому юблею Галины Алексеевны Сулакшиной, доктора геолого-минералогических наук и первой в Сибири женщины профессора-гидрогеолога, сообщает пресс-служба вуза.

«Впервые на выставке будут представлены документы, научные работы, фотографии, подарки и личные вещи Галины Алексеевны. Кроме того, у посетителей музея будет уникальная возможность стать участником сборных авторских экскурсий от Ольги Степановны Калининой-Сулакшиной, дочери Галины Алексеевны. Они пройдут 10, 17 и 25 октября. Для участия необходима предварительная регистрация», — отмечает начальник отдела культурного наследия и работы с сообществом ТПУ Елизавета Кузьмина.

Выставка откроется 3 октября в 18.30 в выставочном зале Музея истории Томского политеха (Главный корпус ТПУ, пр. Ленина, 30, ауд. 321). Экспозиция будет доступна ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. Посетить ее сможет любой желающий, для этого необходимо записаться на экскурсию по телефону +7 (38-22) 70-56-71 или в сообщениях группы.

Галина Алексеевна Сулакшина долгое время была профессором кафедры гидрогеологии и стала первой в Сибири женщиной профессором-гидрогеологом. Она впервые сформулировала идеи и основы методологии решения многих эколого-геологических проблем, которые продолжают разрабатываться коллективом кафедры. Галина Алексеевна внесла большой вклад в подготовку более 1 000 высококлассных специалистов инженеров-геологов, работающих в разных уголках России и за рубежом.

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