18+
18+
РЕКЛАМА

В Томской области вернули работу женщине, уволенной за «прогулы»

Судебные дела, Томские новости, приставы суд уголовные дела интересные новости Томска В Томской области вернули работу женщине, уволенной за «прогулы»

В Томской области судебные приставы восстановили на работе сотрудницу коммунального предприятия, которую уволили за «прогулы».

Как уточняют в пресс-службе регионального УФССП, пострадавшая работала на предприятии ЖКХ в Кедровом. Она написала заявление о предоставлении нескольких дней отпуска за свой счет и, заручившись согласием вышестоящего по должности сотрудника, уехала в Томск.

Вернувшись обратно женщина узнала, что её уволили за прогулы, так как директор организации не подписал её заявление. Об отказе женщина не была уведомлена, поэтому обратилась в суд за восстановлением своих прав.

В итоге суде принял сторону истца и обязал компанию восстановить сотрудницу на работе. Но на месте пристав столкнулась с категоричной позицией руководства. Служителю закона заявили, что не будут исполнять судебное решение.

Тогда пристав вручила директору постановление о возбуждении исполнительного производства и объяснила, что такая позиция неизбежно повлечет неприятные последствия.

«Прежде всего организацию накажут денежным взысканием за неисполнение решения суда в добровольный срок, а впоследствии привлекут к административной ответственности по ч.1 ст. 17.15 КоАП РФ. Штраф по данной статье для юридических лиц составляет до 50 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

В итоге руководитель восстановил сотрудницу на рабочем месте на следующий день после визита пристава.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томское издательство «Макушин Медиа» приглашает на презентацию новых книг

7 сентября 2023
Томские новости

Томичей приглашают на лекцию о многолетней связи русской и немецкой культур

21 сентября 2023
Томские новости

«Ростелеком» выступил техническим партнером конференции «Город IT»

11 сентября 2023
События

«I will survive». Томский джаз-клуб Underground провел первый концерт на новой площадке

8 сентября 2023
Томские новости

Отопительный сезон в Томске начнется в понедельник

22 сентября 2023
Томские новости

Томичей приглашают на просмотр фильма о последних днях сталинского режима

12 сентября 2023
Томские новости

Fesco намерена продолжать поддержку проектов детского и семейного чтения в регионах своего присутствия

12 сентября 2023
Томские новости

В Томске отрегулировали светофор на въезде в город на ул. Нахимова

17 сентября 2023
Томские новости

В Томске открылся трехдневный фестиваль искусства и чтения «ТОМ»

8 сентября 2023
<