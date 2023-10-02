В Томской области вернули работу женщине, уволенной за «прогулы»

2 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

В Томской области судебные приставы восстановили на работе сотрудницу коммунального предприятия, которую уволили за «прогулы».

Как уточняют в пресс-службе регионального УФССП, пострадавшая работала на предприятии ЖКХ в Кедровом. Она написала заявление о предоставлении нескольких дней отпуска за свой счет и, заручившись согласием вышестоящего по должности сотрудника, уехала в Томск.

Вернувшись обратно женщина узнала, что её уволили за прогулы, так как директор организации не подписал её заявление. Об отказе женщина не была уведомлена, поэтому обратилась в суд за восстановлением своих прав.

В итоге суде принял сторону истца и обязал компанию восстановить сотрудницу на работе. Но на месте пристав столкнулась с категоричной позицией руководства. Служителю закона заявили, что не будут исполнять судебное решение.

Тогда пристав вручила директору постановление о возбуждении исполнительного производства и объяснила, что такая позиция неизбежно повлечет неприятные последствия.

«Прежде всего организацию накажут денежным взысканием за неисполнение решения суда в добровольный срок, а впоследствии привлекут к административной ответственности по ч.1 ст. 17.15 КоАП РФ. Штраф по данной статье для юридических лиц составляет до 50 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

В итоге руководитель восстановил сотрудницу на рабочем месте на следующий день после визита пристава.

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