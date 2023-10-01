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Две иномарки столкнулись в Томске

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Сегодня, 1 октября, в Томске на пр. Мира, 6б столкнулись Mazda и Renault Sandero, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 14.40. По предварительным данным, 60-летний водитель Mazda при повороте налево с прилегающей территории не уступил двигавшемуся по главной дороге автомобилю.

В результате столкновения 34-лений пассажир Renault доставлен в медучреждение для осмотра. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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