С воскресенья пригодные поезда в Томской области переходят на зимнее расписание

29 сентября 2023 / Томский Обзор

В воскресенье, 1 октября, в Томской области в связи с окончанием сезона летних пассажирских перевозок изменится график движения пригородных поездов, сообщает Служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги.

Так, электропоезд №6095/6096 Томск-1 — Тайга по понедельникам будет курсировать по маршруту Томск-1 — Басандайка, а по пятницам, субботам и воскресеньям — по маршруту Томск-1 — Тайга.

Кроме того, отменяется движение пригородных поездов:

№6084/6083 Тайга — Томск-1 — Басандайка;

№6086/6085 Басандайка — Томск-2 — Тайга;

№6090/6089 Тайга — Томск-1 — Басандайка;

№6092 Басандайка — Томск-2;

№6998/6997 Томск-2 — Асино.

Томичей просят быть внимательными и планировать свои поездки заранее с учетом изменений в расписании пригородных поездов.

Более подробную информацию можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте пригородной компании, с 8:00 до 20:00 по телефону диспетчера 8-800-700-2501 (звонок бесплатный), а также в пригородных кассах АО «Кузбасс-пригород».

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