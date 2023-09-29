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С воскресенья пригодные поезда в Томской области переходят на зимнее расписание

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В воскресенье, 1 октября, в Томской области в связи с окончанием сезона летних пассажирских перевозок изменится график движения пригородных поездов, сообщает Служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги.

Так, электропоезд №6095/6096 Томск-1 — Тайга по понедельникам будет курсировать по маршруту Томск-1 — Басандайка, а по пятницам, субботам и воскресеньям — по маршруту Томск-1 — Тайга.

Кроме того, отменяется движение пригородных поездов:

Томичей просят быть внимательными и планировать свои поездки заранее с учетом изменений в расписании пригородных поездов.

Более подробную информацию можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте пригородной компании, с 8:00 до 20:00 по телефону диспетчера 8-800-700-2501 (звонок бесплатный), а также в пригородных кассах АО «Кузбасс-пригород».

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