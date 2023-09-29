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С понедельника в Томске начнется консервация фонтанов

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В понедельник, 2 октября, в Томске специалисты МКУ «Инженерная защита сооружений» приступят к консервации городских фонтанов, сообщает пресс-служба мэрии.

Работы начнутся с фонтана в Сквере студенческих отрядов на ул. Красноармейской, последним к зиме подготовят фонтан на площади Ново-Соборной.

Специалистам предстоит очистить стены чаш, форсунки и насосы от известкового налета, образовавшегося от воды, демонтировать светильники, насосное и электронное оборудование, а также опустошить системы подачи воды с целью исключения размораживания труб. Затем установить укрывные конструкции.

Также во время консервации специалисты определят перечень необходимого к ремонту или замене оборудования, чтобы затем провести текущий ремонт фонтанов.

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