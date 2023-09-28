Томская парапланеристка победила на Кубке России

Томская спортсменка Наталья Липатникова стала лучшей на прошедшем в Ленинградской области Кубке России среди женщин по спорту сверхлегкой авиации, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

За победу в дисциплине «параплан — полет на точность» боролись представители пяти субъектов РФ.

«В очень непростых погодных условиях удалось разыграть девять раундов из десяти возможных. В результате томская спортсменка Наталья Липатникова одержала победу в личном зачете», — говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что по итогам турнира сборная Томской области заняла третье место.

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