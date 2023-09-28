В Томской области молодые специалисты смогут сохранить свое право на получение земельного участка

Томский Обзор / Фото: 28 сентября 2023 // Фото: duma.tomsk.ru

Сегодня, 28 сентября, депутаты регионального парламента в первом чтении приняли поправки в закон «О земельных отношения в Томской области», продлевающие действие права на получение земельных участков молодыми специалистами, которые работают в сельской местности. Соответствующее решение было принято на прошедшем 24 собрании облдумы.

Проект закона был разработан для совершенствования законодательства с учетом позиции органов местного самоуправления на основании практики применения. Перед рассмотрением на заседании поправки получили поддержку Совета муниципальных образований Томской области и администрации региона.

– Поправки предоставили право жителям, закончившим наши колледжи, техникуму и вузы и приехавшие жить в сельскую местность, работающие в предприятиях сельского хозяйства или бюджетных организациях, продлить право на получение земельного участка, – уточнила спикер Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская. – Сегодня по областному закону они могут получить его в возрасте до 35 лет включительно. С новыми поправками если человек встал в очередь до того, как ему исполнилось 35 лет, он получает это право и в дальнейшем, до тех пор, пока этот участок не будет им получен.

Одним из условий, устанавливаемых поправками, остается проживание в сельских населенных пунктах и продолжение работы по трудовому договору в сфере сельскохозяйственного производства, ветеринарии, образования, здравоохранения, культуры, лесного хозяйства.

Законопроект предусматривает сокращение сроков принятия правового акта о предоставлении гражданам земельного участка в собственность бесплатно с 45 до 30 календарных дней.

Кроме того, принятые на сегодняшнем заседании поправки определяют дополнительные основания для отказа в постановке гражданина на учет. Теперь официальным основанием для невключения в очередь на земельный участок также является непредоставление необходимых для этого документов, или если они будут поданы не в полном объеме.

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