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Клиенты томского «Ростелекома» получили шесть миллионов бонусов

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За восемь месяцев «Ростелеком» начислил своим абонентам 6 270 тысяч бонусных баллов. Из них большую часть — 4 850 тысяч — клиенты потратили на оплату домашнего интернета со скидкой 25% и покупку фильмов в видеосервисе Wink.

Программа лояльности «Бонус» действует в компании с 2014 года. Ею пользуются уже 33 тысячи абонентов томского филиала «Ростелекома». Баллы начисляются за оплату услуг оператора, в подарок на день рождения, за участие в опросах, подключение автоплатежа и привязку личного кабинета к аккаунту в социальной сети «ВКонтакте». Бонусный счет так же можно пополнить при совершении покупки в таких популярных интернет-магазинах как «СберМегаМаркет», «МВидео», «Читай-город», «Лэтуаль» и Aliexpress.

«Моя семья пользуется услугами „Ростелекома“ уже давно. Сначала мы подключили только интернет и телевидение, а сейчас перешли и на мобильную связь от этой компании. Я коплю бонусы, которые начисляются мне ежемесячно, а потом трачу на что-то нужное. Например, в последний раз я оплачивала ими сервис „Управление просмотром“ и покупала доступ к платформе „Лицей“ для ребенка, но обычно я меняю баллы на фильмы», — поделилась томичка Наталья Густова.

«В зависимости от количества подключенных услуг в программе лояльности клиенту присваивается статус: базовый, стандартный, серебряный, золотой и ВИП. Чем он выше, тем больше начисляется бонусов за каждые оплаченные 100 рублей. Поэтому я советую нашим абонентам активно пользоваться этими привилегиями и получать выгоду», — рассказала заместитель директора Томского филиала ПАО «Ростелеком» Оксана Болдова.

Стать участником программы «Бонус», узнать свой баланс, воспользоваться баллами можно в личном кабинете абонента на сайте компании или в приложении «Мой Ростелеком».

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