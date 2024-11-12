18+
18+
РЕКЛАМА

Томичам предлагают выбрать место для памятника Пушкину

Город, Памятники, Томские новости, Пушкин памятник интересные новости Томска томские памятники городское благоустройство Томичам предлагают выбрать место для памятника Пушкину

Томичи могут выбрать место, где будет установлен памятник А. С. Пушкину. Соответствующее голосование запущено на «Госуслугах».

Как уточняют в пресс-службе мэрии, выбрать можно из четырех вариантов: Буфф-сад, рядом с библиотекой им. А. С. Пушкина, возле одноименного лицея (1 лицей) или в парке им. Пушкина возле ЗАГСа, где уже установлен бюст — его предлагается перенести, заменив скульптурой.

— Горожане могут повлиять на выбор одного из знаковых мест, где будет установлен памятник. Это решение потом рассмотрит градостроительный совет, он и сделает окончательный выбор с учётом мнения томичей, — подчеркнул начальник городского департамента дорожной деятельности и благоустройства Александр Живоглядов.

Напомним, памятник великому русскому поэту, выполненный в полный рост, был подарен городу в 2022 году одним из местных жителей. Предполагалось, что монумент установят в Буфф-саду, однако, после восстановления исторической беседки, по мнению специалистов, памятник не будет вписываться в архитектурный ансамбль.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Рассказано

Рыбоведение. Зачем стерлядь ложится в ямы?

1 ноября 2024
Томские новости

Завтра томичей ждет метель

6 ноября 2024
Томские новости

Электрический орган из томского костела перевезли на новое место

25 октября 2024
Томские новости

Двое пострадавших в инциденте с вертолетом в Томской области находятся в тяжелом состоянии

11 ноября 2024
Томские новости

Томские ученые открыли семейство бактерий, способных дышать «тёмным» кислородом

29 октября 2024
Томские новости

В Томске сняли клип «Мой город»

30 октября 2024
Томские новости

На храме в Нагорном Иштане установили новый крест

25 октября 2024
Томские новости

Свыше 130 тысяч сибиряков получили новые цифровые возможности

29 октября 2024
Томские новости

Томичей приглашают прогуляться по старинным интерьерам

21 октября 2024