Томичам предлагают выбрать место для памятника Пушкину

Томичи могут выбрать место, где будет установлен памятник А. С. Пушкину. Соответствующее голосование запущено на «Госуслугах».

Как уточняют в пресс-службе мэрии, выбрать можно из четырех вариантов: Буфф-сад, рядом с библиотекой им. А. С. Пушкина, возле одноименного лицея (1 лицей) или в парке им. Пушкина возле ЗАГСа, где уже установлен бюст — его предлагается перенести, заменив скульптурой.

— Горожане могут повлиять на выбор одного из знаковых мест, где будет установлен памятник. Это решение потом рассмотрит градостроительный совет, он и сделает окончательный выбор с учётом мнения томичей, — подчеркнул начальник городского департамента дорожной деятельности и благоустройства Александр Живоглядов.

Напомним, памятник великому русскому поэту, выполненный в полный рост, был подарен городу в 2022 году одним из местных жителей. Предполагалось, что монумент установят в Буфф-саду, однако, после восстановления исторической беседки, по мнению специалистов, памятник не будет вписываться в архитектурный ансамбль.

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