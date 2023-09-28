Томская область намерена купить 32 автобуса за 377 млн рублей госкредита

28 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Принадлежащее Томской области ООО «Томская областная пассажирская компания» (Топком) намерено приобрести 32 автобуса большого класса, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы сайта госзакупок.

Согласно объявленному тендеру, начальная (максимальная) цена контракта составляет 377,4 млн рублей. Источником средств выступает субсидия из бюджета Томской области.

Согласно документации, региону необходимы 32 автобуса, рассчитанных на перевозку не менее 97 пассажиров каждый. Все машины должны использовать компримированный природный газ (КПГ) в качестве топлива и оборудованы системой ГЛОНАСС. Автобусы должны быть выпущены не ранее 2023 года и быть поставлены до 31 января 2024 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 12 октября, итоги планируется подвести 17 октября.

Ранее сообщалось, что Томская область в 2024 году планирует закупить 30 пассажирских автобусов для самых востребованных маршрутов в регионе за счет инфраструктурного кредита правительства на 400 млн рублей.

Предполагалось, что автобусы будут курсировать по маршрутам между Томском и селами Томского района, а также по трем муниципальным маршрутам в самом крупном по площади районе области — Каргасокском районе.

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