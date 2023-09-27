К воскресенью в Томске откроют съезд с Коммунального моста на Московский тракт

Движение на съезде с Коммунального моста на Московский тракт в Томске планируют открыть к воскресенью, 1 октября, сообщает пресс-служба мэрии.

Накануне ночью специалисты провели работы по выравниванию асфальтобетонного покрытия на 30-метровом участке проезжей части.

«Предполагалось, что такого рода работ потребуется две ночи, однако специалисты справились за одну. Поэтому запланированного в ночь на 28 сентября частичного перекрытия полосы моста не потребуется», — говорится в сообщении.

Сейчас продолжается устройство ливневой канализации в районе Московского тракта, а также окраска металлоконструкций моста. Предполагается, что эти работы будут завершены к 1 октября. Тогда и будет открыто движение по съезду.

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