Томичей приглашают на выставку-ярмарку комнатных растений с возможностью обмена

27 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В следующее воскресенье, 8 октября, в томском ТРК «Лето» пройдет первая выставка-ярмарка комнатных растений «Лето в доме».

Как уточняют организаторы, гости мероприятия увидят более ста видов представителей флоры. Суккуленты, ароидные (филодендроны, алоказии, монстеры), бегонии, плющи, калатею. На ярмарке будут представлены фикусы, строманта, кротоны, фиалки, пальмы. Томичам также покажут сортовые пеларгонии, фуксии, и сортовые фиалки и декоративнолистные растения.

Одной из особенностей данного мероприятия станет возможность обменять своё домашнее растение на другое, представленное на ярмарке.

Ярмарка пройдет в ТРК «Лето» по адресу ул. Нахимова, 8 ст. 13 с 11.00 до 18.00.

Вход свободный.

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