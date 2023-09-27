Суд отказал в банкротстве структуры австралийской Solagran после уплаты долга

27 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Арбитражный суд Томской области отказал управлению ФНС по региону в удовлетворении заявления о признании банкротом ООО «Солагифт» (структура австралийской биотехнологической компании Solagran), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы картотеки арбитражных дел.

Признаки банкротства были устранены в связи с погашением задолженности: «Солагифт» оплатил налоги и взносы на общую сумму 1,1 млн рублей (требования были уточнены в ходе судебных разбирательств).

«Задолженность перед ФНС России меньше установленного законом размера, у ООО „Солагифт“ отсутствует признаки банкротства. (...) По состоянию на 12.09.2023 задолженность составляет 335,7 тыс. руб., из которых 183 тыс. руб. основной долг, 152,7 тыс. руб. пени, что опровергает доводы уполномоченного органа о наличии у ООО „Солагифт“ признаков отсутствующего должника, а также признаков банкротства», — говорится в решении суда.

Ранее сообщалось, что управление ФНС по Томской области обратилось в суд с заявлением о банкротстве «Солагифта». Задолженность компании перед ФНС составляла 10,82 млн рублей, в том числе, 10,668 млн рублей долга и 153 тыс. рублей пени.

При этом генеральный директор «Солагифта» Владимир Ковалев заявлял «Интерфаксу», что спор будет урегулирован.

На сайте «Солагифта» говорится, что это российско-австралийская биотехнологическая компания, входящая в холдинг Solagran Ltd. Основные направления деятельности компании — исследования, производство и продвижение биологически активных комплексов, полученных из хвойной древесной зелени для применения в области фармакологии, косметологии, пищевой промышленности и сельского хозяйства. Компания зарегистрирована в 2008 году.

«Солагифт» перерабатывает 10 тыс. тонн хвои в год. Производство располагается на трех площадках: в ОЭЗ «Томск» (производство биологически активных субстанций из хвои и готовых потребительских форм), в селе Семилужки Томской области (завод глубокой переработки хвои и первичных хвойных экстрактов), в городе Вышний Волочек Тверской области (завод глубокой переработки хвои сосны и европейской ели). Суммарная площадь производственных помещений — 20 тыс. кв. метров, на предприятиях работает 25 линий.

Согласно ЕГРЮЛ, 51% «Солагифта» принадлежат австралийской Solagran, еще 49% — местному предпринимателю Олегу Москаленко. По данным ФНС, выручка «Солагифта» в последние годы стабильно растет — с 83 млн рублей в 2018 году до 159 млн рублей в 2022 году. По итогам 2021 и 2022 года компания вышла на чистую прибыль, до этого несколько лет показывала чистый убыток.

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