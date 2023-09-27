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«Ростелеком» объединит светофоры Томска в умную сеть

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«Ростелеком» до конца года запустит интеллектуальную транспортную систему (ИТС) на территории Томской агломерации. Оператор установит оборудование для автоматизации управления движением на 61 участке дорожной сети административного центра области. ИТС в регионе реализуется благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

ИТС будет в автоматическом режиме регулировать сигналы светофоров в зависимости от интенсивности транспортного потока, осуществлять контроль за соблюдением ПДД и посылать уведомления о ДТП в экстренные службы. Кроме того, «Ростелеком» установит две автономные метеостанции, которые будут измерять температуру воздуха, его прозрачность, влажность, а также уровень промерзания грунта. Цифровая платформа включит в себя такие модули, как организация пассажирских перевозок и диспетчеризация спецавтотранспорта.

На базе «Специализированного монтажно-эксплуатационного учреждения Томской области» будут организованы центры управления дорожным движением и обработки данных, для мониторинга и корректировки информации, поступающей из системы.

«В числе задач национального проекта „Безопасные качественные дороги“ — не только приведение к нормативу улично-дорожной сети, но и снижение аварийности за счет современных технических средств организации движения и внедрения интеллектуальных транспортных систем», — отметил заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Николай Руппель.

«Для Томска это новый проект, и мы планируем его развивать и совершенствовать. В региональном центре более 200 светофоров, в томской агломерации их более 250. В будущем они будут объединены в одну сеть с единым управлением, аналитикой и мониторингом. У „Ростелекома“ для этого есть все необходимые ресурсы и опыт», — подчеркнул директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

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