Ландшафтный парк для сохранения поймы реки Яя создан в Томской области

26 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Охраняемый ландшафтный парк «Болотно-лесной массив «Челбак» создан на юго-востоке Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные обладминистрации.

Ландшафтный парк общей площадью 1,6 тыс. га расположен у села Семеновка в Зырянском районе. Природный комплекс объявлен особо охраняемой территорией областного значения бессрочно. «Челбак» был создан с целью сохранения эталонного участка болотно-лесного массива низинного типа поймы реки Яя.

Согласно документации, на территории парка разрешена деятельность, которая не влечет за собой нарушение сохранности комплекса, в том числе сбор дикоросов населением, научно-образовательная и исследовательская деятельность. При этом в «Челбаке» запрещены рубки леса, разведения костров, строительство и сбор дикоросов в промышленных целях.

В границах Асиновского района Томской области существует одноименное ландшафтному парку «Болотное урочище «Челбак» площадью 412 га. Урочище было создано в 2012 году для сохранения. редких видов растений, в том числе занесенных в Красную книгу региона.

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